Zeynep Bastık'ın Edis ile seksi dansıyla ilgili mesajları eşi Tolga Akış ifşa etti
Şarkıcı Edis ve Zeynep Bastık'ın çok samimi dans ettikleri videonun ardından sosyal medyada Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın bu seksi dansa olan tepkisi merak konusuydu. Akış, videoya ilişkin kendisine gelen mesajları tek tek ifşa etti.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kendi şarkısı 'Marlon Brando'nun çaldığı bir partide Edis ile yaptığı sarmaş dolaş dansla günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Bastık’ın eşi Tolga Akış ise günler sonra sessizliğini bozdu ve dans videosu yayınlanması sonrası atılan tüm mesajları ifşa etti.
Sosyal medyaya bomba gibi düştü
Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile meslektaşı Edis, bir partiye katıldı. Burada birlikte dans eden Zeynep Bastık ve Edis'in samimi dans görüntülerini içeren video sosyal medyanın gündemine düştü.
Zeynep Bastık ile şarkıcı Edis'in katıldıkları partideki sarmaş dolaş olan görüntüleri karşısında Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu.
Eşi ilk kez konuştu
Bir çok kullanıcı video hakkında farklı yorumlar yaparken Bastık’ın eşi Tolga Akış, çok fazla eleştiri alan görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.