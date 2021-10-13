Zeynep Bastık'ın Edis ile seksi dansına eşi Tolga Akış'tan ilk açıklama
Şarkıcı Edis ve Zeynep Bastık'ın bir partide 'Marlon Brando' şarkısı eşliğinde çok samimi dans ettikleri video interneti sallamıştı. Sosyal medyada Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın bu seksi dansa olan tepkisi merak konusuydu. Akış, videoya ilişkin ilk kez yorum yaptı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kendi şarkısı 'Marlon Brando'nun çaldığı bir partide Edis ile yaptığı sarmaş dolaş dansla günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Bastık’ın eşi Tolga Akış ise günler sonra sessizliğini bozdu ve dans videosu yayınlanması sonrası atılan tüm mesajları ifşa etti.
Sosyal medyaya bomba gibi düştü
Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile meslektaşı Edis, bir partiye katıldı. Burada birlikte dans eden Zeynep Bastık ve Edis'in samimi dans görüntülerini içeren video sosyal medyanın gündemine düştü.
Zeynep Bastık ile şarkıcı Edis'in katıldıkları partideki sarmaş dolaş olan görüntüleri karşısında Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış’ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu.
Eşi ilk kez konuştu
Bir çok kullanıcı video hakkında farklı yorumlar yaparken Bastık’ın eşi Tolga Akış, çok fazla eleştiri alan görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.