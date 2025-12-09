Zeynep Bastık, viral olan video hakkında konuştu: "Kendisi babam değil"

"KENDİSİ BABAM DEĞİL"

Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil ve ne münasebet zaten her şeyden önce.