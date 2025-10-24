Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar...
|
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşk dolu paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Uzun süredir birlikte olan çift, romantik bir tatile çıktı. İlk başta hangi ülkede olduklarını gizli tutan ikilinin tatil rotası, Instagram paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Romantik paylaşımlarının ardından ikili, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitti. Şehrin simgesel kanalları ve sokaklarında el ele gezen çift, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
16
Paylaşımlarda dikkat çeken detaylar, ünlü çiftin tatil konumunu ele verdi.
26
Amsterdam’ın ünlü köprülerinde verdikleri pozlara takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
36
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün aşk dolu kareleri kısa sürede viral oldu.
46