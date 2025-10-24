BIST 11.021
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşk dolu paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Uzun süredir birlikte olan çift, romantik bir tatile çıktı. İlk başta hangi ülkede olduklarını gizli tutan ikilinin tatil rotası, Instagram paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar... - Resim: 1

Romantik paylaşımlarının ardından ikili, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitti. Şehrin simgesel kanalları ve sokaklarında el ele gezen çift, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar... - Resim: 2

Paylaşımlarda dikkat çeken detaylar, ünlü çiftin tatil konumunu ele verdi. 

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar... - Resim: 3

Amsterdam’ın ünlü köprülerinde verdikleri pozlara takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk tatilinde! Amsterdam'ı salladılar... - Resim: 4

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün aşk dolu kareleri kısa sürede viral oldu.

