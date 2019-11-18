Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor işte nikah tarihi
Son olarak Mustafa Sandal ile yaptığı düet ile adından söz ettiren Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile nikah masasına oturacak.
Son zamanların en iyi çıkışlarından birini yakalayan Zeynep Bastık, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Sesiyle herkesi büyüleyen Bastık, Mustafa Sandal ile yaptığı düet ile adından söz ettirirken sevgilisi Tolga Akış ile eveleneceği haberini duyurdu.
Sevgilisi Tolga Akış ile bir süredir beraber olan Zeynep Bastık, nikah tarihini açıkladı. Vize işlemleri için bu sabah İngiliz konsolosluğuna gelen Bastık, yoğun bir konser turuna çıkacağının bilgisini verirken evlilik müjdesini de verdi.
Sevgilisi Tolga Akış ile nikah tarihi aldıklarını açıklayan Bastık, "Bir terslik olmazsa 7 Haziran'da evleniyoruz" dedi.
Peki, Zeynep Bastık kimdir?
Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.