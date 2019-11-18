Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor işte nikah tarihi

Son zamanların en iyi çıkışlarından birini yakalayan Zeynep Bastık, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Sesiyle herkesi büyüleyen Bastık, Mustafa Sandal ile yaptığı düet ile adından söz ettirirken sevgilisi Tolga Akış ile eveleneceği haberini duyurdu.