Zeynep Bastık konserde öfkelendi! O hareket çileden çıkardı...

"BU BİR SEVGİ GÖSTERİSİ DEĞİL"

Bastık sahnedeyken "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil" ifadelerini kullandı.