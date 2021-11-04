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Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Demet Akalın, İrem Derici, Hadise, Zeynep Bastık, Sıla hüsrana uğradı.

Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın, İrem Derici, Zeynep Bastık, Sıla, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

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Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun

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Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım 

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Zeynep Bastık Hadise Sıla Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye

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