Zeynep Bastık 10 yıl sonra hayal ettiği yaşamını anlattı...
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gelecekteki hayallerini ve yaşam planlarını samimi bir şekilde paylaştı. Gelecekte İstanbul’da yaşamayı görmediğini belirten Bastık, "Çeşme'ye dönüp hayatımı orada devam ettireceğimi, çocuklarımı orada büyüteceğimi hissediyorum. Umarım öyle olur" dedi.
Bazı insanlar tarafından hala “cover yapan kız” olarak tanındığını belirten Zeynep Bastık, bu durumu şöyle açıklığa kavuşturdu: "Yayınladığım onlarca şarkım varken, bazı insanlar başarıyı küçümsemeyi seviyor ve sosyal medyanın da buna katkı sağladığını düşünüyorum. Ama ben artık sadece kendime dönüp, kendimi dinliyorum. Etkilenmiyorum ve şekil değiştirmiyorum. Hatta hâlâ cover şarkılar söylemeye devam ediyorum. Yorumumla başkalaşan şarkılar seslendirmek hoşuma gidiyor.”
Zeynep Bastık, bir dönem başarının ona baskı yarattığını ancak hiçbir zaman hırslarının kendisini etkilemesine izin vermediğini söyledi:
“Amacım sesimi ve şarkılarımı geniş kitlelere ulaştırmaktı. Herkesin bir kırılma noktası olduğuna inanıyorum.”