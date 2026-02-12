Zeynep Bastık 10 yıl sonra hayal ettiği yaşamını anlattı...

Bazı insanlar tarafından hala “cover yapan kız” olarak tanındığını belirten Zeynep Bastık, bu durumu şöyle açıklığa kavuşturdu: "Yayınladığım onlarca şarkım varken, bazı insanlar başarıyı küçümsemeyi seviyor ve sosyal medyanın da buna katkı sağladığını düşünüyorum. Ama ben artık sadece kendime dönüp, kendimi dinliyorum. Etkilenmiyorum ve şekil değiştirmiyorum. Hatta hâlâ cover şarkılar söylemeye devam ediyorum. Yorumumla başkalaşan şarkılar seslendirmek hoşuma gidiyor.”