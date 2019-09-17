Zeynep annesinin mesleğini seçti Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'ın kızları bakın ne yapıyor

Bir döneme damga vuran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur da annesinin izinde. Orhon'ın kızı katıldığı Kuşadası Caferli Köyü’nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği’ndeki dans performansıyla beğeni topladı.