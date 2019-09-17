Zeynep annesinin mesleğini seçti Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'ın kızları bakın ne yapıyor
Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon ile tiyatrocu Süheyl Uygur’un kızı Zeynep Uygur da annesinin mesleğini seçti. Orhon'un sosyal medyasından videosunu paylaştığı Zeynep festivaldeki dansı beğeni topladı.
Bir döneme damga vuran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur da annesinin izinde. Orhon'ın kızı katıldığı Kuşadası Caferli Köyü’nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği’ndeki dans performansıyla beğeni topladı.
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Kızının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Orhon altına "İnsanın hoşuna gidiyor. Kızım diye demiyorum ama güzel dans ediyor" notunu düştü.
Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'ın kızları Zeynep annesinin mesleğini seçti...
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2017 yılında mide by-pass'ı geçiren güzel, 106 kilodan 83 kiloya kadar düşmüştü. 2010 yılında kalbine pil taktıran Burçin Orhon, kalp pilini bu yaz değiştireceğini duyurmuştu.
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