Zeynep Alkan'ın makyajsız hali gündem oldu! Herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk eğitimini Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın her hafta pozlarıyla gündeme gelirken bu kez fena şaşırttı.