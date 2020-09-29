Zeynep Alkan'ın makyajsız hali gündem oldu! Herkesi şaşırttı
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırttı.
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk eğitimini Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın her hafta pozlarıyla gündeme gelirken bu kez fena şaşırttı.
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Zeynep Alkan, her seferinde sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Snob Magazin'in haberine göre, bu sefer de makyajsız ve filtresiz görüntüsüyle gündeme oturdu.
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İşte sık sık iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü...
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Peki, Zeynep Alkan kimdir?
Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızıdır.
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