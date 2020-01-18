Zeynep Alkan programda iç çamaşırını açıp gösterdi yine olay oldu
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Alkan, bu sefer sınırları zorladı. Konuk olduğu programda iç çamaşırını gösterdi.
Magazin dünyasında sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla ya da danslarla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yine benzer bir olayla gündem olmayı başardı.
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Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, YouTube'da konuk olduğu "Doğruluk mu, Cesaret mi?" programında olay bir harekete imza attı.
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21 yaşındaki güzel, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.
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"Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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