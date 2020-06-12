Zeynep Alkan mini şortuyla paylaştı yaz sezonunu o da böyle açtı
Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, yaz sezonunu mini şortuyla yaptığı paylaşımla duyurdu.
Eğitimi için yurt dışında yaşayan ve her anını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, tatil sezonunu açan Alkan son olarak mini şortlu ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle poz verdi.
115
Sahil kenarında verdiği pozu "Yaz geliyor" notuyla Instagram hesabından paylaşan 21 yaşındaki Alkan'a yorum ve beğeni yağdı.
215
Geçtiğimiz haftalarda da Alkan, sevgilisiyle gezmeye çıkmış ve güldüren paylaşımlar yapmıştı.
315
Güneşli havayı fırsat bilerek ormana giden Zeynep, sevgilisiyle çimlere uzanarak temiz havanın tadını çıkarmıştı.
415