Zeynep Alkan leoparlı bikinisiyle gündem oldu! Binlerce beğeni aldı
Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan’ın kızları Zeynep Alkan, yeniden sosyal medyadan gündem oldu. Leoparlı bikisiniyle çekilen bir fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde 22 yaşına giren Zeynep Alkan, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Hamdi Alkan'ın kızı bu sefer leoparlı bikinisiyle gündem oldu.
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Zeynep Alkan, Ekim ayına girmemize rağmen yaz tatiline devam ediyor. Hollanda’da eğitim alan Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimi almak için yurt dışına gitmişti.
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Eğitimine ilk olarak İtalya’daki bir okulda başlayan Alkan devamında Hollada’nın Amsterdam şehrine taşınmıştı.
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Amsterdam’da erkek arkadaşı Wesley Pabis ile yaşamaya başlayan güzel isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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