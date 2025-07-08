Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı? Başkanlarla ilgili önemli gelişme

İSTANBUL büyükşehir belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltı süreleri bittiğini için adliyeye sevk edildiler. Başkanlar tutuklanacak mı sorusunun yanıtı bugün belli olacak.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeydan Karalar, gözaltına alındıktan sonra ilk kez sevk sırasında görüntülendi.

Gözaltı süreleri bitti

4 günlük azami gözaltı süresi tamamlandı ve CHP’li Belediye Başkanları ile birlikte gözaltındaki isimler adliyedeler... 2 belediye başkanıyla birlikte 13 kişi savcılık ifadeleri alınana dek İstanbul Adalet Sarayı’nın nezaretinde bekletilecek.

Olay ne?

Cumartesi günü “Aziz İhsan Aktaş” dosyası kapsamında “yolsuzluk” iddiasıyla gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte yürütülen diğer 2 soruşturmada 13 kişi gözaltına alınmıştı.