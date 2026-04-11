Zetin Ağacı'nın Leyla'sı Seda Bakan'dan itiraf! Türk dizileri revaçta
'Zeytin Ağacı' dizisinde Leyla karakterine hayat veren Seda Bakan, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaptığı açıklamada Türk dizilerinin yurt dışında büyük bir etki yarattığını ve bu gücün her alanda hissedildiğini ifade etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'e giden ünlü oyuncu Seda Bakan, "Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle; ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem" dedi.
"BİZE ÇOK YAKIN GELİYORLAR"
İspanyolların Türklere, Türklerin de İspanyollara büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan ünlü oyuncu, iki halkın birbirine benzediğini söyledi. Oyuncu, "Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın geliyorlar" şeklinde konuştu.
İspanya'da olası sinema projeleri için, "İnşallah, keşke olsa. Pedro Almodóvar'a selamlarımı yolluyorum" diyen Bakan; "Keşke İspanyolca bilsem de size burada İspanyolca bir şarkı söyleyebilsem. Bizim işimiz ezber tabii ki, her türlü şey yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodóvar'ın hayranı olduğunu dile getiren Seda Bakan, İspanya'da aynı film setinde olmak isteyeceği ünlüleri de 'dünya yıldızları' olarak tanımladığı Javier Bardem ve Penelope Cruz olarak sıraladı.