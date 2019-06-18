Zerrin Özerin eşi Murat Akıncı hakkında iddialar durulmuyor! Bakın kim çıktı

Programa katılan Esra Hanım beni ve birçok kişiyi dolandırdı, mağdur etti diyerek gerçek adının Murat Akıncı olmadığını söylemişti. Esra Hanım, ''Annesi ile birlikte insanları dolandırıyorlar paranızı alıyorlar. Paranızı geri isteyince de sizi tehdit ediyorlar'' diyerek çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu.