Zerrin Özerin eşi Murat Akıncı hakkında iddialar durulmuyor! Bakın kim çıktı
Geçtiğimiz gün evlenen Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı hakkında ortaya çıkan iddialar dur durak bilmiyor. Canlı yayına bağlanan kadınların Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etmesinin ardından Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddiası ortaya atıldı.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Zerrin Özer ve Murat Akıncı geçtiğimiz akşam Zekeriyaköy'deki sade bir düğün töreniyle dünyaevine girmişlerdi. Özer'in villasının bahçesinde düzenlenen törenin ardından Murat Akıncı hakkında çıkan iddiaların ardı arkası ise kesilmiyor.
Dün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Farklı farklı yayınlara katılan 3 kadın Murat Akıncı'dan şikayetçi olduklarını kendilerini dolandırdığını sonrasında ortadan kaybolduğunu iddia etmişti.
Programa katılan Esra Hanım beni ve birçok kişiyi dolandırdı, mağdur etti diyerek gerçek adının Murat Akıncı olmadığını söylemişti. Esra Hanım, ''Annesi ile birlikte insanları dolandırıyorlar paranızı alıyorlar. Paranızı geri isteyince de sizi tehdit ediyorlar'' diyerek çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
Bir başka iddia ise Seda Hanım'dan gelmişti. Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.