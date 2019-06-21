Zerrin Özer'den şok Murat Akıncı kararı! Akıncı'nın babasının olay ifadesi kararını değiştirdi
Zerrin'in Murat Akıncı ile yaptığı son evliliği magazin basınının gündeminde. Son eşi hakkında ortaya atılan dolandırıcı iddialarına Murat Akıncı'nın babası da katılınca Zerrin Özer boşanacağını canlı yayında açıkladı.
Zerrin Özer son evlilği ile magazin basınının gündeminde. Üçüncü eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcı iddialarına Akıncı'nın babası da katıldı. Günlerdir sessiliğe gömülen ve hastaneye kaldırılan Zerrin Özer ise bugün katıldığı programda 'Salak değilim boşanıyorum' açıklaması yaptı.
''Murat'a güveniyorum''
Boşanma kararı alan Zerrin Özer için de ortaya atılan yeni iddia herkesi çok şaşırttı. Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programında Zerrin Özer'in boşanmayacağı iddiası ortaya atıldı. Yayın sırasında Özer'in ''boşanmayacağım ben Murat'a güveniyorum'' dediği iddia edildi.
Bu iddiaların ardından Zerrin Özer yayına bağlandı ve bu iddiayı yalanlayarak "Boşanıyorum" dedi. Özer açıklamasında Akıncı'nın babasının açıklamalarından sonra boşanmaya karar verdiğini söyledi.
Boşanmayacaktım ama...
Zerrin Özer, "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Tek bir şey rica ediyorum ben boşanıyorum. Bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.