Zerrin Özer'den hayranlarını üzen haber! Flaş açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü!
Güçlü sesiyle, kendine has gülüşü, taktığı siyah gözlükleriyle hafızalara kazınan müziğin usta seslerinden Zerrin Özer'den önceki akşam hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü sanatçı yaptığı flaş açıklamayla sevenlerine müzik kariyerini sonlandırdığını bildirdi. Sağlıkla ilgili problemi olmadığını söyleyen Özer " Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi.
Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, kendine has tarzıyla bilinen, "Son mektup" "Paşa gönlüm" ve daha niceleri ile hafızalara kazınan Özer, 1975'te kendi parçasıyla katıldığı müzik yarışmasında birinci olmuş ve kariyerini devam ettirmiştir. Özer bu süreç içerisinde ablası Tülay Özer'in desteğini almıştır. 90'lı yıllara damga vuran sanatçıdan önceki akşam hayranlarını üzen haber geldi. Özer yaptığı flaş açıklamayla sağlıkla ilgili problemi olmadığını söyleyerek " Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi.
Hayranlarını üzen haber geldi
Usta sanatçı Zerrin Özer’den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medyadan meslek hayatı ile ilgili verdiği flaş kararı açıkladı. Şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı..
Kendi irademle..
Müziğin usta seslerinden Özer “Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım." dedi.
Aldığı flaş kararı duyurdu
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, önceki gün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Zerrin Özer, aldığı flaş kararı sosyal medyadan duyurdu.