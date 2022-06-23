Zerrin Özer'den hayranlarını üzen haber! Flaş açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü!

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, kendine has tarzıyla bilinen, "Son mektup" "Paşa gönlüm" ve daha niceleri ile hafızalara kazınan Özer, 1975'te kendi parçasıyla katıldığı müzik yarışmasında birinci olmuş ve kariyerini devam ettirmiştir. Özer bu süreç içerisinde ablası Tülay Özer'in desteğini almıştır. 90'lı yıllara damga vuran sanatçıdan önceki akşam hayranlarını üzen haber geldi. Özer yaptığı flaş açıklamayla sağlıkla ilgili problemi olmadığını söyleyerek " Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi.