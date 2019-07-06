Zerrin Özer ve Murat Akıncı evliliğinde yeni gelişme! Talebi reddedildi

Zerrin Özer geçtiğimiz haftalarda Murat Akıncı ile evlenmiş ve evliliğin hemen ardından Özer, boşanma kararı almıştı. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı.