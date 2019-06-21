Zerrin Özer teşekkür etmişti! Seren Serengil 2.Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e ateş püskürdü

Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia eden birkaç kadın 2.Sayfa programına bağlanarak Akıncı tarafından dolandırıldığını ardından da Akıncı'nın ortadan kaybolduğunu söylemişlerdi. Bu iddiaların ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, iddiaların gündeme gelmesinde aracı olan 2.Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e teşekkür etmişti.