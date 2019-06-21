Zerrin Özer teşekkür etmişti! Seren Serengil 2.Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e ateş püskürdü
Seren Serengil, 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı hakkındaki dolandırıcı iddialarını ortaya çıkarınca ateş püskürdü.
Zerrin Özerin nikah fotoğraflarının basına sızmasının hemen ardından Murat Akıncı ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan kişiler Murat Akıncı için akıl almaz iddialar ortaya atmıştı.
Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia eden birkaç kadın 2.Sayfa programına bağlanarak Akıncı tarafından dolandırıldığını ardından da Akıncı'nın ortadan kaybolduğunu söylemişlerdi. Bu iddiaların ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, iddiaların gündeme gelmesinde aracı olan 2.Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e teşekkür etmişti.
Zerrin Özer'in yakın dostlarından biri olan ve şimdilerde TV100'de Duymadık Demeyin adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından, Murat Akıncı hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü.
Serengil, gerçek olduğu iddia edilen suçlamaları yayınlayan sunucular için "Zerrin Özer'i bu hale düşüren medya maymunları utansın" dedi.