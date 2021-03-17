Zerrin Özer tecavüzü ilk kez anlattı! 'Abim dediğin insan döve döve...'
Şarkıcı Zerrin Özer 'abim' dediği ünlü plakçının tecavüzünü ilk kez anlattı. Günlerce ağladığını söyleyen Zerrin Özer, ablasına bunu anlatmamış. Zerrin Özer 13 saat süren evliliğini de ilk kez paylaştı.
Armağan Çağlayan televizyon ekranlarını bir kenara bıraktı YouTube'a merak saldı. Çağlayan, YouTube'da birden fazla programa imza atarken programlardan sonuncusu ise ''Dur Bi' Dinle'' oldu. Bu programda konuklarının hayatlarını belgesel haline getiren Çağlayan, ağırladığı konuklara internette yanlış olan bilgileri düzeltme fırsatı sunuyor.
Herkes tarafından ilgiyle izlenen ''Dur Bi' Dinle''nin son konuğu ise Zerrin Özer oldu. Çocukluğundan şimdiye kadar yaşananları yorumlayan Özer, bu programda zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Programa Özer'in tecavüze uğradığını söylediği anlar damga vurdu. İşte Zerrin Özer'in hayatına dair dikkat çeken açıklamaları...
''Beni İsmet İnönü keşfetmedi. Onlar Pembe Köşk'te otururdu. Biz de Pembe Köşk'ün karşısındaki binada oturduk. Çankaya ilkokuluna gidiyordum, torunları da gidiyorlardı. O karnelerimizi vermişti bizim.''
''Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, "deli" diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım.''