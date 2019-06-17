Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırı mı?

Müzik dünyasının başarılı ve güçlü seslerinden biri olan Zerrin Özer dün akşam ikinci kez evlendi. Murat Akıncı ile sade bir törenle evlenen Murat Akıncı kimdir, kaç yaşında ve Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ne iş yapıyor mesleği ne? 61 yaşındaki Zerrin Özer 2006 yılında Levent Süren ile evlenmiş ve kısa süre sonra çift olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İkinci evliliğini ise 3 yıl ile birlikte olduğu Murat Akıncı ile yaptı.