Zerrin Özer kiminle evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor dolandırı mı?
Güçlü yorumu ve sesi ile müziğin usta isimlerinden biri olan Zerrin Özer dün akşam sade bir törenle evlendi. 3 yıldır birlikte olan bana bebek gibi bakıyor dediği 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile evlendi. Peki 61 yaşındaki Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kim, ne iş yapıyor dolandırıcı iddiaları vahim!
Müzik dünyasının başarılı ve güçlü seslerinden biri olan Zerrin Özer dün akşam ikinci kez evlendi. Murat Akıncı ile sade bir törenle evlenen Murat Akıncı kimdir, kaç yaşında ve Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ne iş yapıyor mesleği ne? 61 yaşındaki Zerrin Özer 2006 yılında Levent Süren ile evlenmiş ve kısa süre sonra çift olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İkinci evliliğini ise 3 yıl ile birlikte olduğu Murat Akıncı ile yaptı.
Düğünden bir gün sonra Murat Akıncı hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim. Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın eski sevgilisi tüm kirli çamaşırları 2. Sayfa programında ortaya döktü.
Programa katılan Esra Hanım beni ve birçok kişiyi dolandırdı, mağdur etti dedi. Gerçek adının Murat Akıncı olmadığını söyleyen mağdur annesi ile birlikte insanları dolandırıyorlar paranızı alıyorlar. Paranızı geri isteyince de sizi tehdit ediyorlar diyerek çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Başka bir mağdur ise beni sosyal medyadan buldu. Önce flört olarak başladık bana karşı çok iyi davranıyordu. Ama daha sonra benden para istemeye başladı diyerek Murat Akıncı hakkında inanılmaz iddialar ortaya attı.