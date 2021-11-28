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Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

İntihar girişiminde bulunan sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı.

Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

Köpeği "Hurma"nın ölümüyle yıkılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer'in antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar girişiminde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde köpeği ' Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. 

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Zerrin Özer intihar etti apar topar hastaneye kaldırıldı!

Özer'in antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırılarak midesinin yıkandığı belirtildi.

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