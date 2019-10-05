Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! 36 saatlik eşi Murat Akıncı dolandırıcı çıkmıştı
Yalnızca 36 saat evli kalarak şok yaşayan Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı aldı.
Yaşadığı olaylardan dolayı kötü günler geçiren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. "Çok acım var" diyen Zerrin Özer, Instagram hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak şu paylaşımda bulundu:
"Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..."
36 saat evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanma kararı alan Zerrin Özer, Haziran ayında da evinde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.