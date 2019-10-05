Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! 36 saatlik eşi Murat Akıncı dolandırıcı çıkmıştı

"Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..."