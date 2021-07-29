Zerrin Özer estetik mi yaptırdı inanılmaz değişim! Görenler tanıyamıyor!
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son fotoğrafları sosyal medyayı karıştırdı. Özer'in bu bambaşka görüntüsünün ardından, son dönemde yükselişe geçen 'estetik akımına mı dahil olduğu yoksa yoksa photoshop mu yaptığı' sorusu akıllara geldi.
"Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?"
Zerrin Özer, son haliyle görenleri şaşırttı. Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imaj değişikliğine gitti. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medyada bu değişik halini gören sevenleri tanımakta güçlük çekti! Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yeni klibi için hazırlık
Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.