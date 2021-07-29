Zerrin Özer estetik mi yaptırdı inanılmaz değişim! Görenler tanıyamıyor!

"Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?"



Zerrin Özer, son haliyle görenleri şaşırttı. Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imaj değişikliğine gitti. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medyada bu değişik halini gören sevenleri tanımakta güçlük çekti! Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.