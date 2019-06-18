Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'yı 36 saat sonra boşuyor! Adnan Oktar'ın müridi çıktı
ZEKERİYAKÖY'deki villasında Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, kocası hakkındaki dolandırıcılık haberlerini öğrenince hiç beklemeden karar aldı. Ünlü sanatçı eşini boşuyor. Yeni açıklama geldi. Meğer taze damatın çok fazla kirli çamaşırı varmış. İşte şaşırtan gelişme.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Zerrin Özer ve Murat Akıncı, geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de Özer'in villasının bahçesinde evlenerek dünyaevine girmişlerdi. Bu evlilik medyaya düşünce taze damadın tüm kirli çamaşırları da ortaya serildi. Öyle iddialar vardı ki Zerrin Özer şok üstüne şok yaşadı.
Eşi Adnan Oktar'ın müridi deniyor
Farklı canlı yayınlara bağlanan 3 kadın Murat Akıncı'nın kendilerini dolandırdığını ardından ise ortalıktan kaybolduğunu iddia etmişti. Bugün sabah saatlerinde ise ortaya atılan başka bir iddia Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu yönünde idi.
Bir magazin programına bağlanan eski tanıdıkları da Murat Akıncı hakkında bilinmeyenleri ifşa ettiler. Akıncı'nın dolandıcı olduğunu ve kadınların paralarını aldığı ortaya çıktı.
36 saatte boşuyor
Aşktan yana yüzü gülmeyen ve mazisinde bir de tecavüz trajedisi olan Zerrin Özer, mutluluğu buldum derken eşi hakkında öğrendikleri ile kahroldu. Ünlü sanatçı evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldı. Resmi açıklama Zerrin Özer'in menajerinden geldi.