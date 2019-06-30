Zerrin Özer basının sorularını yanıtladı! ''Her lafımın arkasındayım''
Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, 58. Bursa Festivali'nde verdiği konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakın son olaylardan sonra neler söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 9'uncu gününde Gökhan Türkmen ve Zerrin Özer sahne aldı. İlk iki evliliğinden umduğunu bulamayan Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti.
Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı. Bu yaşanan zorlu günlerin ardından ilk konserine Bursa’da çıkan Özer Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Yaşanan sıkıntılardan sonra sevenlerinin desteğiyle kısa sürede toparlayan Özer, şu açıklamalara imza attı: ''Sizinle burada günlerce, gecelerce, saatlerce dikilip konuşuruz.Ben Rabbimin çok şanslı bir kulu olduğuna inanıyorum çünkü hakikaten söylediğim her lafımın arkasındayım. Rabbim benim sevenlerimi sevdiklerimi başımdan eksik etmesin.
Bu benim en büyük cümlemdir. Hiç bir şeyi hele ki sevgiyi zorla satın alamazsınız. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Ben hayatım boyunca hep naturel oldum. Ben içimden geldiği gibi yaşadım her şeyimi herkesle paylaştım.