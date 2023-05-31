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Zengin Türklerin yeni adresi İngiltere, yatırım merkezi Londra! Sayıları giderek artıyor...

Zengin Türklerin yeni adresi İngiltere, yatırım merkezi Londra! Sayıları giderek artıyor...

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, son dönemde çok sayıda Türk zenginin Londra'nın lüks muhitlerinden evler aldığını yazarak, "Son 2-3 yıldır servetlerinin yatırımı için istikrarlı bir yer arayan İstanbul'un paralı elitlerinin sayısı artıyor" yorumunu yaptı.

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İngiliz medyasının gündemi, Londra’nın lüks semtlerinde ev satın alan zengin Türklerin sayısındaki artış…

Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Times, “Neden varlıklı Türkler, Londra’nın elit mahallelerinden ev alıyor” başlığını kullanarak, “Ülkelerindeki finansal istikrarsızlık birçoklarının Londra’nın gayrimenkul piyasasına dönmesine sebep oluyor. Belgravia’da dünyanın en zenginleri aileleri ve nakitleri için güvenli bir liman arıyor” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir emlakçılık şirketinin CEO’su olan Becky Fatem, “Genelde Orta Doğulu, Asyalı ve ABD’li yatırımcıları Londra’da görüyoruz fakat bu yıl bir ulus aşırı hareketliliğiyle diğerlerinden ayrıldı, o da Türkiye’den gelen alıcılar” dedi.

“Zenginler paralarını çıkarmak istiyor”

Gazete, Londra’da yıllardır Türk, Kıbrıslı ve Kürt toplulukların Londra’nın kuzey ve güneydoğusunda birlikte yaşadığına dikkat çekerken, “Son 2-3 yıldır İstanbul’un zengin elitleri varlıklarını istikrarlı bir yerde tutmak için giderek artıyor” ifadesine yer verdi.

Melissa York imzalı haberde son dönemde Türk Lirası’nın değer kaybı yaşadığı ve enflasyonun arttığı belirtilirken, emlak şirketi Black Brick’in kurucusu Camilla Dell, “Şu an TL’nin değer kaybı dolayısıyla Türkler şu anda Londra’da kiralık ev bulabiliyor. Fakat zengin olanlar paralarını Türkiye’den çıkarmaya çalışıyor. Birçok Türk, Erdoğan görevde kaldıkça ekonominin de kötüleşeceğini düşünüyor” dedi.

Zengin Türklerin, Londra’da genelde Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğu Asya ve Rusya’dan gelen zenginlerin yaşadığı muhitlerden ev aldığını ve Knightsbridge, Mayfair, South Kensington ve Belgravia’ya rağbet olduğunu da yazan gazete, iş insanı Hanzade Doğan Boyner’in de geçen yaz Belgravia’da Viktoryen tarzında 6 yatak odalı bir villaya 27 milyon pound ödediğini hatırlattı.

“Türkler yüksek tavanlı ev arıyor”

Geçen kış Knightsbridge’deki Cadogan Square’de bir Türk alıcının 27 milyon dolara bir gayrimenkul satın aldığı da belirtildi.

Londra’daki şirketlerin Türk alıcılar için arabuluculuk yaptığını belirten gazeteye konuşan bir emlakçı, “İki Türk ev istedi. Yüksek tavanlı, manzaralı ve apartman görevlisinin olduğu bir ev istediler. Türkiye’deki siyasi belirsizliğin Londra’ya ilgiyi artıran faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

İngiliz medyasına konuşan Londralı bir emlakçı, “Müşterilerim arasında iki çocuğunu okullar başlamadan önce buraya göndererek eğitim almalarını isteyenler de var. Londra tek seçenek değil. Yunanistan, Portekiz ve İtalya da Türklerin gündeminde. Fakat burada İngilizce konuşulması, buradaki yaşama sıkıntısız bir geçiş için ideal.

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