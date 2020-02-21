Zengin Türk işadamının Brezilyalı sevgilisi hamile ama çocuk ondan değil!
TÜRKİYE'nin tanınmış işadamlarından Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca 3 aylık hamile. Ama çocuk ünlü işadamından değil.
61 yaşındaki iş adamı Mehmet Dereli, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetti. Ancak Dereli, sevgilisinin bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin verdi. Sevgilisi Kıbrıs'ta operasyon geçirdi.
Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberi Sabah gazetesinden Bülent Cankurt duyurdu. Cankurt, "Sevgilisi Hamile Ama Kendisinden Değil!" başlıklı yazısında ilginç olayın ayrıntılarını verdi. İşte o yazı:
"2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın hamile olduğunu yazmıştım geçen hafta.
Şimdi sıkı durun... Çiftle ilgili bundan daha da 'bomba' bir haberim var! Elaine Hanım'ın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığını öğrendim!