Zengin iş adamı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik krem sürüp pahalılıktan dert yandı
TÜRKİYE'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan, lüks hayatıyla gündemde. İzzet Özilhan ile evli olan Yasemin Özilhan, 45 bin liralık krem sürüp pahalılıktan dert yandı.
"Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, Türkiye'nin en zengin ailelerinden 'Özilhan' ailesine gelin olmuştu. Eşi İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, lüks yaşamını sosyal medyadan paylaşmasıyla eleştirilerin odağında.
Evlendikten sonra sosyeteye hızlı bir giriş yapan eski oyuncunun yaptığı tavsiye ürünlerin fiyatı ve kıyafetleri sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne sürdüğü 45 bin TL'lik kremi sosyal medya hesabından yayınlayan Özilhan, tepki toplamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Özilhan ayrıca kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif vermişti.