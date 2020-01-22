Zemheri'nin yıldızı Alperen Duymaz apar topar evlendi sebebi ise bakın ne çıktı
Show Tv dizisinin yeni dizisi Zemheri'nin yıldızı Alperen Duymaz, apar topar evlendi sebebi ise ortaya çıktı.
Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerindeki performansıyla adını duyuran ve şimdilerde Zemheri dizisinde başrol oynayan Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
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Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu. Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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Peki, Alperen Duymaz kimdir?
Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da dünyaya geldi.
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Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.
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