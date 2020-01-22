Zemheri dizisinin yıldızı Alperen Duymaz apar topar evlendi sebebi ise bakın ne çıktı

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu. Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.