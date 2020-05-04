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Zeliha Erdemir'in eski eşi artık dışarıda: Ölmek istemiyorum

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Zeliha Erdemir kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı cezaevindeki eski eşi Murat Cem Kara'nın yeni infaz yasasıyla 2 Mayıs'ta dışarı çıkacağını öğrenmesinin ardından "Adam öldüreceğim' diyor, bunun neyini affedeceksiniz. Ölmek istemiyorum" dedi.

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Aydın Didim'de yaşayan Zeliha Erdemir (33), 2011 yılında Murat Cem Kara (37) ile evlendi. Kara, iddiaya göre evliliklerinin başından itibaren eşine şiddet uyguluyordu. Durumu ailesinden saklayan Erdemir, 2014'te boşanıp oğluyla birlikte ailesinin yanına gitti.

Kara boşandıktan bir süre sonra oğlunu teslim ederken Erdemir'e sokak ortasında şiddet uyguladı. Erdemir hastaneye kaldırılırken, Kara oğluyla birlikte kayıplara karıştı. Kara 2 ay sonra 22 Şubat 2016'da oğlunu karakola götürünce gözaltına alınıp tutuklandı.

Tahliye oldu
Yaklaşık 2 ay hapis yatan Kara, serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Tehditler nedeniyle ocak ayında 3 ay elektronik kelepçe cezası verilen Kara, birinci ayın sonunda kelepçeyi kırınca cezaevine girdi. Bu sırada karara bağlanan üç tehdit davasından 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdemir, yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalması gereken Kara'nın yeni infaz yasasıyla 2 Mayıs'ta tahliye olduğunu öğrendi.

"Ölmek istemiyorum"
Yaşadıklarım anlatan Zeliha Erdemir duruma şöyle tepki gösterdi: "Benim affetmediğim kişiyi devlet nasıl affedebilir? 'Öldüreceğim' diyor. Bunun neyini affedeceksiniz? Dışarıda her şeyi yapabilir. Ölmek istemiyorum. Benim çocuğum için hayatta kalmam lazım. Ben ne yapacağım?"

Tehdit üstüne tehdit
Murat Cem Kara, Facebook hesabında eşine, eşinin avukatına ve hâkimlere de tehditlerde bulunmuştu. İşte o mesajlar:

"Ülkenin adaletine gel, öldürüceğim diyorum uzaklaştırma veriyor."

"Adalet onu koruyacak sanıyor. Ben öldürüceğim, kanun ondan sonra işlem yapacak."

"Kendi adaletimi uygularım ve sen benimsin. Öleceksin..."

"Zeliha Erdemir seni öldürüceğim."

"Küfür ettim diye T tipinde yatırdınız, Zeliha Erdemir'i öldürünce ne yapacağıma alıştım." 

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