Zelensky: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sona erdirilmeli

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 5 yıl geride kaldı.

Son dönemde çatışmalar şiddetlenirken bu durum bölge ekonomisini de ciddi oranda etkiledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çağrıda bulunmasını değerlendirdi.

"GERÇEKTEN SONA ERMELİ"

Savaşın başından beri barış için çaba sarf etmeye devam ettiklerini vurgulayan Zelensky, "Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.



Zelenski, savaşın olumsuz etkisinin gittikçe arttığına dikkati çekerek, "Topyekun işgalin ilk yılından bu yana bunun sonuçları geniş bir alana yayıldı. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmenin, güvenliği garanti altına almanın ve yeni Rus işgallerini önlemenin yollarına dair onlarca diplomatik öneride bulunmuştuk zaten." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ SEKTÖRÜNÜ HEDEF ALMAMALILAR"

Savaşın bitirilmesi için gereken çözümlerin üretilmesinin mümkün olduğunu savunan Zelensky, şunları kaydetti:

“Gerilimi düşürmeye yönelik güçlü adımlarla başlayarak, barışı daha ulaşılabilir kılacak öneriler de masada.

Ukrayna’nın enerji sektörü, kritik altyapısı ve gıda ihracatı, Rusya’nın hedefi olmaktan çıkmalıdır.

Bu durum, bizim tarafımızdan da gerilimi düşürecek karşılıklı adımların atılmasını sağlayacaktır.”