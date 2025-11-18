Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Abone ol

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini aktaran Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."