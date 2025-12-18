BIST 11.381
DOLAR 42,73
EURO 50,25
ALTIN 5.948,70
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"

Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi.

ZELENSKİY, RUSYA'NIN 2026'DA SAVAŞI SÜRDÜRMEYE HAZIRLANDIĞINI SAVUNDU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA PLANLARINI BARIŞ ÜZERİNE YAPTI

Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah yorgun uyanmanızın sebebi kış güneşi olabilir! D vitamini eksiliğiniz varsa dikkat!
Sabah yorgun uyanmanızın sebebi kış güneşi olabilir! D vitamini eksiliğiniz varsa dikkat!
Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!
Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar kimler? Cem Küçük 'bazılarının başını ciddi ağrıtır' dedi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar kimler? Cem Küçük 'bazılarının başını ciddi ağrıtır' dedi
ABD Başkanı Trump Venezuela için baklayı ağzından çıkardı
ABD Başkanı Trump Venezuela için baklayı ağzından çıkardı
Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi
Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar