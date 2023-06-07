Zelenskiy ile telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: Komisyon kuralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahovka Barajı'ndaki patlamaya değinen Erdoğan, "uluslararası komisyon" kurulması teklifinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kahovka Barajı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı aldı.

"Nükleer felaket" uyarısı

Baraj, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya soğutma suyu sağlıyordu. Barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Karşılıklı suçlamalar

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ülkesinin "koordineli bir dezenformasyon kampanyasıyla" karşı karşıya kaldığını, Rusya'nın barajı patlattığının iddia edildiğini söyledi.

Söz konusu iddiaların "şizofrenik" olduğunu belirten Nebenzia, "Kiev tarafından kritik altyapı tesislerine kasıtlı zarar verilmesi, çok tehlikeli ve savaş suçu ya da terör saldırısı olarak nitelendirilebilinir." diye konuştu.

Nebenzia, BM'nin de "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının neden olduğu yönünde siyasi söylemleri" tekrar ettiğini, bunun objektiflik ilkesinden uzak olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise "Bu, Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef alan bir terör saldırısıdır. Amacı çok sayıda sivil kayıp ve tahribat yaratmaktır." dedi.

Rusya'nın bir yıldan daha uzun süredir barajı ve bölgeyi kontrol altında tuttuğunu belirten Kyslytsya, "Barajı dışarıdan bombalamak fiziksel olarak imkansız. Baraj, Rus işgalciler tarafından mayın döşendi ve patlatıldı." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, "Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık." değerlendirmesinde bulunmuştu.