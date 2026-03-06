BIST 12.979
Zelenskiy açıkladı: ABD, Şahed saldırılarına karşı Ukrayna'dan yardım talep etti

Zelenskiy açıkladı: ABD, Şahed saldırılarına karşı Ukrayna’dan yardım talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Orta Doğu’daki Şahed tipi İHA’lara karşı korunma için Ukrayna’dan yardım talep ettiğini açıkladı. Kiev, gerekli araç ve uzman desteğini göndermek üzere talimat verdi. Detaylar haberimizde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına yönelik mücadele için Kiev'den destek talep ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Orta Doğu’da İran tarafından gönderilen 'Şahed' tipi kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı korunma konusunda Ukrayna'dan belirli bir destek talebinde bulunduğunu bildirdi.

Gelen talep üzerine yetkililere talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, gerekli araçların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların bölgede bulunmasının temin edilmesi emrini verdiğini kaydetti. Zelenskiy, “Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder” ifadelerini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLİYOR

Shahed İHA’larının alçak irtifada ve yavaş uçtuğu biliniyor; bu özellikleri, balistik füzelere kıyasla hava savunma sistemlerinden kaçabilmelerini kolaylaştırıyor.

