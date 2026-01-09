BIST 12.164
Zelenskiy, ABD'den, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya tepki göstermesini talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD yönetiminden, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırısına tepki göstermesini istedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine bu gece düzenlediği hava saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın başkent Kiev ve diğer bölgelere yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, Kiev'e yapılan saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 20 binanın hasar gördüğünü kaydetti.

Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Katar'ın Kiev Büyükelçiliği binasına da hasar verdiğini ifade eden Zelenskiy, "(Katar) Rusya ile arabuluculuk yaparak Rus hapishanelerinde tutulan savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılması için çok çaba sarf eden bir devlettir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik saldırılarda, İHA ve farklı tipten füzeler ile birlikte bir adet "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze kullandığını savunarak, "Dünyanın buna net bir tepki vermesi lazım, özellikle de Rusya'nın gerçekten güvendiği Amerika Birleşik Devletleri'nin." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadeleri yer almıştı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer almıştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

