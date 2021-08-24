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Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

İhlas Haber Ajansı
Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

AMASYA'da yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

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Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu." dedi.

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Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

Artut "Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.

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Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı

Artut, bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis etti.

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