Zekiye teyze kaplumbağa terbiyecisi oldu! Amasya'da görenler şaştı kadı
AMASYA'da yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.
Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.
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Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu." dedi.
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Artut "Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.
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Artut, bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis etti.
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