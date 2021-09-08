Zeki Müren reklamı 'saygısızlık' olarak eleştirilen Çağlar Çorumlu'dan tokat gibi yanıt
Zeki Müren'i taklit ettiği banka reklamı ile 'Sanat Güneşi'nin anısına saygısızlık etmekle' eleştirilen ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, eleştirilere Zeki Müren'in bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu’nun bir banka için oynadığı Zeki Müren’li reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncu hem eleştirildi hem de alkış topaldı. Çorumlubu eleştirilere, Zeki Müren’in kendisini taklit edenlere verdiği cevabı hatırlatarak yanıt verdi: “Taklitler aslını yaşatır.” Çorumlu, Zeki Müren'in kendi videosunu paylaşarak, Müren'in kendisini taklit edenlerden hiç rahatsızlık duymadığını aksine mutluluk duyduğunu ifade ettiği videosuyla cevap verdi.
Oyuncu Çağlar Çorumlu, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i bir bankanın kredi kartının 20’nci yılı etkinlikleri nedeniyle çekilen reklam filminde canlandırdı. Daha önce Cem Yılmaz'ın Gora V 216 filminde de Zeki Müren rolüyle beğeni toplayan Çorumlu'ya sosyal medyadan hem tepki hem de beğeni yağdı. Bir kesim Çorumlu'nmun oyunculuğunu ve taklit yeteneğini alkışlarken bir kesim de Sanat Güneşi Zeki Müren'e saygısızlık yapıldığını savundu.
"Eleştirilere ancak bu kadar akıllıca ve bu kadar müspet bir cevap verilebilirdi"
Çorumlu, Müren'in yıllar evvel TRT'ye verdiği bir röportajın videosuyla yanıt verdi.Müren videoda taklitlerden rahatsız olmadığını söylüyordu. Çorumlu'nun takipçileri bu videoya beğeni yağdırırken bir takipçisinden "Eleştirilere ancak bu kadar akıllıca ve bu kadar müspet bir cevap verilebilirdi" yorumu geldi.
İŞTE ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN ZEKİ MÜREN'İN KENDİ VİDEOSUYLA VERDİĞİ YANIT
“Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır”
Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine şunları demişti:
“Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır.” Nilgün Belgün ve Zafer Algöz de Sanat Güneşi’nin bu sözlerini hatırlatarak, Çağlar Çorumlu’ya destek verdi.