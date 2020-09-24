Zeki Müren 24'üncü ölüm yılında Bursa'daki mezarı başında anıldı

Törenin ardından açıklama yapan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner'in eşi İlknur Güner, “Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Bu sene pandemi sebebiyle daha sade bir tören uygun görüldü. Biz yine aile bireyleri olarak mevlidimizi okutacağız. İzmir'de vefat ettiği yerde biz onu anma konserleriyle kutluyorduk. Pandemi sebebiyle o da sekteye uğradı” dedi.