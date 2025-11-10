BIST 10.925
Zeki Çelik gol attı Roma Seria A'da zirveyi Inter ile paylaştı

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Roma, Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 yendi. Sahasında Lazio'yu 2-0 ile geçen Inter, averajla Serie A'nın yeni lideri oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip milli oyuncu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter, Serie A'nın yeni lideri

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu ağırlayan Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti.

Maçın 62. dakikasında Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma'nın önünde ligin yeni lideri oldu.

