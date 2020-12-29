BIST 1.445
DOLAR 7,47
EURO 9,15
ALTIN 451,19
HABER /  EMEKLİ

Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Kısıtlama gününe denk gelen emekli maaşları erken ödenecek

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek.

Abone ol

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında ayın 1, 2 ve 3'ünde aylık alanların ödemelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne çektiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsattı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'inde ödendiğini belirten Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlama günlerine denk geldiğine dikkati çekti.

Banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmek için aylık günlerini öne çektiklerini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inde alanlara bugün, 2 ve 3'ünde alanlara yarın ödeme yapılacak. Ayın 4 ve 5'inde alanlar ise kendi ödeme günlerinde aylıklarını alabilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş - Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da gündem oldu
Almanya bu kuğuyu konuşuyor! Eşinin 'yasını tuttu' tren seferlerine engel oldu
Aydın'dan Antalya'da annesini ziyarete gidiyordu! Feci şekilde can verdi
Joe Biden'dan zehir zemberek açıklamalar: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi
 Sezin Akbaşoğulları dizileri kimdir kaç yaşında?
Yeni dönem başlıyor! Uzaktan algılayacak turnike açılmayacak
Koronavirüs tedbiri! Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak, toplu oturmak yasaklandı
Kocaeli’de saç kesimini beğenmedi usta ve kalfayı bıçakladı
Sakarya'da üçüncü kez alev alev yandı! Çaresiz gözlerle izledi
Sayıştay'ın 2019 denetim raporundan: Memurlara gönderilen ikramiyeyi yöneticiler paylaşmış
Yorumlar 1 yorum