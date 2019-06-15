Zehra Çilingiroğlu'yla sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun romantik tatili
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bodrum'da tatilde objektiflere takıldı.
Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar’la da tanıştırdığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.
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Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. İkili, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.
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Bodrum’un popüler plajlarından Kai Beach’e giden Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, arkadaşlarıyla beraber locaya geçti.
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Denize girmek yerine sevgilisiyle beraber güneşlenmeyi tercih eden Çilingiroğlu, bir ara başını onun omzuna yasladı. Gençlerin romantik anları objektife böyle yansıdı.
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