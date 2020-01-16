Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajına sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan yorum
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni imajının ardından sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Sevgilisi, yeni imajı için bakın neler söyledi.
Hülya Avşar'ın 2005 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ortak kızları Zehra Çilingiroğlu, doğum gününe sayılı günler kala imajını tazeledi. Yeni imajı ile uzun bir süre konuşulan Çilingiroğlu'na övgü dolu yorumlar sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geldi.
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22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyattı. Çilingiroğlu'nun yeni imaj stili hakkında hayranları birçok yorumda bulundu. Kimi takipçileri yeni halini beğenirken kimi hayranları ise bu tarzı beğenmediklerini ifade etti.
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Gelen kötü yorumlara karşı Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, arkasında durdu.
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Kadayıfçıoğlu, Zehra'nın yeni saç rengi ve tarzını çok beğendiğini dile getirdi.
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