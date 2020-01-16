Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajına sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan yorum

22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyattı. Çilingiroğlu'nun yeni imaj stili hakkında hayranları birçok yorumda bulundu. Kimi takipçileri yeni halini beğenirken kimi hayranları ise bu tarzı beğenmediklerini ifade etti.