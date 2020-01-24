Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu mekanda olay çıkardı!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile sevgili olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı; daha önce Fatih Terim'le kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğulları Uğur Aydoğdu ve abisi Fikret Aydoğdu'nun işlettiği Fiko Ocakbaşı'da yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkardı.