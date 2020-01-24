Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu mekanda olay çıkardı!
Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve arkadaşı Serhan Kerim Adalı, Selahattin Aydoğdu'nun oğullarının işlettiği mekanda hesap kavgası çıkardı.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile sevgili olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı; daha önce Fatih Terim'le kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğulları Uğur Aydoğdu ve abisi Fikret Aydoğdu'nun işlettiği Fiko Ocakbaşı'da yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkardı.
Günaydın'ın haberine göre; hesabın tamamını ödemek istemedikleri için mekan sahipleri ile çıkan kavgada taraflar, birbirini yaraladı. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından karakola götürülen dörtlü, ifadelerinde yaşanan kavgayı anlattı.
Fiko Ocakbaşı'nın ortaklarından Uğur Aydoğdu ifadesinde; olay günü Kadayıfçıoğlu ve Adalı'nın garsonlara hesabın bir kısmını ödemek istediklerini söylediğini anlattı. Aydoğdu, garsona hesabın tamamını ödemeleri gerektiğini söylediğini fakat garsonun, Aydoğdu'nun yanına bir kez daha gelerek Kadayıfçıoğlu'nun "Patronun mermi mi yemek istiyor?" dediğini ileri sürdü.
Aydoğdu ifadesinde, bu sözler üzerine iki gencin oturduğu masaya gidip Kadayıfçıoğlu'na, "Bana mermi yedirecekmişsiniz!" deyince Adalı'nın üzerine yürüyüp küfürler savurduğunu ifade etti.