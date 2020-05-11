Zehra Çilingiroğlu sevgilisinin hediyesini kaybedince medyumda çare aradı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun pahada ağır hediyesini kaybedince çareyi medyumu aramakta buldu.
Uzun bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu, sevgilisinin yükte hafif pahada ağır hediyesi tektaşını kaybedince ne yapacağını şaşırdı. İddia göre Kadayıfçıoğlu, Zehra Çilingiroğlu için çok özel bir tektaş hediye etti. Fakat Çilingiroğlu, tektaşı kaybetti.
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Sevgilisinin kendisi için aldığı hediyeyi kaybedince çok üzülen Çilingiroğlu, tektaşı bulmak için çok ilginç bir yöntem denedi ve bir medyuma başvurdu.
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Evinin altını üstüne getirmesine rağmen tektaşı bulamayan Zehra Çilingiroğlu'nun derdini medyum da çözemeyince genç kız daha da üzüldü.
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Tektaşı bulamayınca artık ümidini yitiren Zehra Çilingiroğlu'nu ise annesi Hülya Avşar teselli etti.
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