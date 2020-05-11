Zehra Çilingiroğlu sevgilisinin hediyesini kaybedince medyumda çare aradı

Uzun bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu, sevgilisinin yükte hafif pahada ağır hediyesi tektaşını kaybedince ne yapacağını şaşırdı. İddia göre Kadayıfçıoğlu, Zehra Çilingiroğlu için çok özel bir tektaş hediye etti. Fakat Çilingiroğlu, tektaşı kaybetti.