Zehra Çilingiroğlu saçlarını bakır renge boyattı! Yeni imajıyla olay oldu

22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyatarak imaj değişikliğine gitti. Çilingiroğlu'nun yeni imaj stili hakkında hayranları birçok yorumda bulundu. Kimi takipçileri yeni halini beğenirken kimi hayranları ise bu tarzı beğenmediklerini ifade etti.