Zehra Çilingiroğlu bikini giyince göğüs ucu ortaya çıktı sosyal medya sallandı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları olan Zehra Çilingiroğlu, Çeşme'deki tatili esnasında görüntülendi. Genç ismin kilo verdiği gözlenirken, bikininin üzerinden ortaya çıkan göğüs ucu olay oldu.
Hülya Avşar'ın, 1997 yılında evlendiği ve 2005 yılında yollarını ayırdığı Kaya Çilingiroğlu'ndan dünyaya getirdiği 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, şu sıralar annesinden daha çok konuşuluyor. Genç isim, son olarak arkadaşlarıyla yaptığı tatil esnasında görüntülenerek gündeme geldi.
Önceki gün Çeşme'de görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Plaja bir kız arkadaşıyla giden genç isim, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.
Göğüs ucu göründü: Yalnız başına denize girdiği esnada kameralara yakalanan Zehra Çilingiroğlu bikinisinin azizliğine de uğradı. Çilingiroğlu'nun tercih ettiği bikinisiyle ortaya çıkan göğüs ucu, sosyal medyada olay yarattı.
Zayıflamak istiyordu: Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir zayıflamak için spor yaptığı bilinirken, kilolarının tamamını veremediği de dikkatlerden kaçmadı.