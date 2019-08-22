Zehra Çilingiroğlu bikini giyince göğüs ucu ortaya çıktı sosyal medya sallandı

Hülya Avşar'ın, 1997 yılında evlendiği ve 2005 yılında yollarını ayırdığı Kaya Çilingiroğlu'ndan dünyaya getirdiği 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, şu sıralar annesinden daha çok konuşuluyor. Genç isim, son olarak arkadaşlarıyla yaptığı tatil esnasında görüntülenerek gündeme geldi.